Анжелина Джоли се превърна в основната атракция на Червения килим в Венеция в четвъртък вечерта, където се провежда прочутият филмов фестивал. Носителката на „Оскар“ присъства на премиерата на новата си драма „Мария“, заедно с чилийския режисьор Пабло Ларайн, сценариста Стивън Найт и актьорите Пиерфранческо Фавино и Алба Рорвахер.

Джоли се разплака по време на продължилите 8 минути овации в Sala Grande Theatre, предаде Variety. Тя бе силно развълнувана от реакцията на публиката и бършеше сълзите си по време на аплодисментите. Актрисата прегърна Ларайн и колегите си от лентата, която със сигурност ще бъде претендент за Наградата на Академията. Смята се, че Джоли ще влезе и в надпреварата за „Оскар“ за най-добра актриса, сочат от изданието.

Филмът "Мария" разказва историята на великата оперна певица Мария Калас през спомените и преживяванията в последните дни от живота ѝ. Калас умира едва на 53 г. в Париж.

