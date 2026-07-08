Американският президент Доналд Тръмп определи срещата на върха на НАТО в Анкара като изключително успешна и благодари на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и генералния секретар на НАТО Марк Рюте за това, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

"Искам да благодаря на всички за този голям успех и за тази много успешна среща на върха на НАТО тук, в Турция, и искам много да благодаря на президента Ердоган. Той наистина е голям човек и голям лидер. Голям мой приятел от дълго време. Той е много силен човек и е направил велика страна с военна мощ", каза Ердоган.

Тръмп определи Рюте също като голям лидер. "Рядко се виждат лидери с такива качества. Той свърши чудесна работа и е трудно да намерим друг такъв", каза американският президент.

По отношение на постигнатото днес той подчерта, че всички лидери разбират добре САЩ и приноса им за НАТО. Тръмп коментира, че никога не е виждал толкова голямо единство в залата и отново изтъкна ролята на обединител на Марк Рюте. Американският президент каза, че ще има нови инвестиции, които да доведат до сътрудничество със съюзниците в Европа в областта на отбранителната индустрия.

Той даде висока оценка и за постигнатото в Сирия от президента Ахмед аш Шараа след падането на режима на Башар Асад. „Свършил е фантастична работа със Сирия“, заяви американският президент.

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По отношение на Иран той предупреди, че ще има още атаки, след като обяви края на примирието. Той определи войната с Иран като успех и подчерта ситуацията, пред която е изправен Техеран – без кораби и самолети и с висока инфлация.

„Всичко си отиде, лидерите си отидоха“, каза Тръмп.

Той критикува и поведението на представителите на Иран по време на преговорите.

„Те могат да говорят, но мисля, че си губят времето“, коментира американският президент.

Тръмп обясни, че САЩ имат чудесна връзка с Турция в отговор на въпрос, свързан с възможността Турция да бъде допусната до покупка на самолети F-35. Тръмп добави, че отношенията на САЩ са били влошени с редица държави по времето на президента Джо Байдън и Турция също е била сред тях.

„Не съм взел решение напълно, но клоня към това да кажа: вижте, той е направил всичко, помагал ни е по толкова много начини“, заяви Тръмп по отношение на турския си колега Ердоган.„Това е най-добрият самолет, всеки го иска“, подчерта още американският президент.

Турция беше изключена от програмата за самолетите от пето поколение F-35, след като през 2019 г. купи руски системи за противовъздушна отбрана С-400.

Турският президент Режеп Тайип Ердоган коментира, че в Анкара са поставени основите на по-силно НАТО, в което европейските съюзници поемат повече отговорности, имат по-силни армии и си разпределят отговорността.

Според него присъствието на всички лидери на 32-те страни в Алианса показва уважението към Турция. Той каза, че за него е било изключително ценно, това, че Тръмп отново е подчертал силното приятелство между тях.

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Редактор: Ина Григорова