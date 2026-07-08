Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на трима мъже за закани с убийство и причиняване на телесни повреди след масово сбиване в Асеновград на 6 юли.

По първото досъдебно производство като обвиняем е привлечен мъж на 59 г. за това, че на 6 юли 2026 г., в Асеновград, е отправил закана с убийство спрямо четирима - трима мъже и една жена. По същото досъдебно производство предстои привличането на още един обвиняем.



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По второто разследване обвинения са повдигнати на двама мъже - на 40 и 42 години, за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди.

42-годишният ще отговаря пред Темида за това, че е наранил мъж, като го е ударил с камък. Спрямо втория е повдигнато обвинение за това, че е по хулигански подбуди причинил леки телесни повреди на петима мъже. Разследването е установило, че той е наранил общо 15 лица, като за останалите 10 се очакват резултатите от назначените съдебномедицински експертизи. Установено е, че телесните повреди са причинени след прострелване с въздушна пушка. Един от пострадалите е полицейски служител, който е бил настанен в болница.

По третото досъдебно производство е установена съпричастност на шестима мъже, за които има данни, че са извършили хулигански действия на 6 юли в Асеновград, като същите се издирват от органите на МВР.



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До тежкия инцидент се стигна след спор между представители на две враждуващи фамилии. В него се включили около 250-300 човека. Напрежението бързо ескалирало и прераснало в масов бой, при който били използвани тояги, брадви, камъни, дървени пръти и въздушна пушка.

По досъдебните производства се извършват активни действия по разследването. Спрямо 40-годишния обвиняем е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 1000 евро, а спрямо другите двама обвиняеми - мярка за неотклонение „подписка“.

Предстои преценка за привличането и на други лица в качеството им на обвиняеми.

Редактор: Иван Иванов