-
„На кафе“ с Дивна, Орлин Павлов и Гергана Стоянова
-
Победа и малка, но удовлетворителна награда в "Сделка или не"
-
Резилови предизвикват Елбетицови в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка”: За срещата на НАТО и за сигурността у нас
-
Иван Хиновски: Има условия за предоговаряне на договора с „Боташ”
-
Финалът на Smart Face идва с много забавление и свеж хумор
Коментар на Румяна Босева, Енея Георгиева и Георги Вулджев
В средата на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачите Румяна Босева и Енея Георгиева и икономистът Георги Вулджев.
В първата дискусия те коментираха предложенията на „Прогресивна България” за връщане на 100% машинен вот, отпадането на ограниченията зад граница и още редица условия за гласуване. Този път идеята е да се върнат промените, които бяха отхвърлени преди последните избори.
Във втората дискусия коментаторите насочиха внимание към парите за здраве и защо се налага едно дете да отваря очите на цялото общество.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни