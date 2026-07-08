В средата на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачите Румяна Босева и Енея Георгиева и икономистът Георги Вулджев.

В първата дискусия те коментираха предложенията на „Прогресивна България” за връщане на 100% машинен вот, отпадането на ограниченията зад граница и още редица условия за гласуване. Този път идеята е да се върнат промените, които бяха отхвърлени преди последните избори.

Във втората дискусия коментаторите насочиха внимание към парите за здраве и защо се налага едно дете да отваря очите на цялото общество.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова