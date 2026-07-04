-
Жълт код за интензивни валежи в 7 области, температурите достигат 33 градуса
-
Очакват се слаба до средна геомагнитна буря и риск от градушки
-
Прогноза за времето (03.07.2026 - сутрешна)
-
Дъждове и гръмотевични бури в края на седмицата
-
Прогноза за времето (02.07.2026 - обедна)
-
Бури, валежи или слънце: Какво време ни очаква в първите дни на месец юли
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни