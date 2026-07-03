В четвъртък гости в студито на "Пресечна точка" бяха пиар експертът Калина Крумова, финансовият експерт Преслав Райков и социалният предприемач Ивайло Маджаров.

Първата тема, която обсъдиха, беше за полетите на Делян Пеевски с Десислава Атанасова. Информация беше разпространена от вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него лидерът на ДПС е летял и с известни бизнесмени. Скандалът се разрасна и в Народното събрание.

След това дискусията премина към позицията на България за санкциите срещу Русия. България ще наложи резерви на 21-вия пакет санкции срещу Русия, обяви при изслушването си в пленарна зала в петък министър-председателят Румен Радев. „Ще направя това, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес“, съобщи премиерът.

Цялото предаване гледайте във видеото.