Повече от 10 години психично болен мъж тормози съседите си в столичния квартал „Дружба“. Наводнява ги, събира боклуци от кофите, а плъховете и хлебарките, които се развъждат в тях, плъзват из целия вход с над 50 апартамента заради изкъртените врати на жилището му, включително и входната. С прокурорско решение вече няколко пъти мъжът е прибиран за лечение в психиатрично заведение, но след изписването му всичко започва отначало, твърдят съседите.

„Проблемите започнаха след 2012 г., когато почина майка му. Той я малтретираше, изхвърляше я от леглото, викали сме съседи да я спасяват. Тогава подадохме сигнал в прокуратурата и той беше настанен в лечебно заведение“, разказа една от живеещите в блока.

Според съседите през годините неколкократно са подавани сигнали до прокуратурата с искане за принудително лечение на мъжа. „От 2019 г. три-четири пъти сме подавали молби до прокуратурата, защото според закона той е дееспособен гражданин, а всъщност е болен от параноидна шизофрения“, твърди жената.

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Тя живее в апартамента под този на въпросния мъж и твърди, че жилището ѝ вече два пъти е било наводнявано. „Когато се прибера вкъщи, първо поглеждам таваните дали няма мокри петна“, споделя тя.

По думите ѝ водопроводчик е отказал да извърши ремонт на спукана тръба заради условията в жилището на мъжа. „Той влезе и като видя мизерията, се отказа. Отвори шкафчето, а отдолу вече имаше червеи. Жилището му е пълно почти до тавана с всякакви отпадъци, включително биологични. Смятаме, че вече съществува реална биологична опасност от зараза“, изтъква съседката.

Живеещите във входа твърдят, че опасността не се изчерпва само с лошата хигиена. „Рискът не е само от зарази. Има много плъхове и различни инфекции могат да възникнат. Не просто сме виждали плъхове - виждаме ги с години. Слагахме клетки с отрова по всички етажи и постоянно ги подменяхме“, казва друг съсед.

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Според него съществува и риск от пожар и токов удар. „Той е махнал всички контакти, жиците стърчат навсякъде, изтръгва и кабелите под тавана. Освен това, агресира - вади хладни оръжия, размахва пръчки“, допълва мъжът.

Съседите разказват още, че входната врата на апартамента е премахната, което допълнително разпространява миризмите и вредителите във входа. „Всичката тази мръсотия се вижда непрекъснато. Аз мия с белина непрекъснато, но въпреки това миризмата си остава“, споделя друга жена, живееща в блока.

По думите на хората шумът също е постоянен. Съседите твърдят, че мъжът има баща и полубрат, но към момента никой не е предприел процедура по поставянето му под запрещение. А живеещите във входа са подали нова молба до прокуратурата с искане за принудително лечение.

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