Мъж е превърнал хората от цял вход в жилищен блок в София в заложници на собствената му житейска драма. Той се е барикадирал в дома си, превърнат в сметище и развъдник на гризачи и насекоми.

Съкооператорите твърдят, че полицията се отзовава на техните сигнали, но социалните институции не са в състояние да помогнат. Наскоро хората претърпели поредното наводнение.

„Имаме съсед на четвъртия етаж, който живее в нечовешки условия. Апартаментът е превърнат в сметище - вътре има плъхове, дървеници. Целият вход е пламнал. Не можем да се оправим. Мъжът има близки, но те не се грижат за него. В неделя ни наводни и водата стигна до първия етаж. Неописуема смрад е”, заяви Михайлова.

„Подадохме сигнал в общината за бедстващ човек. Казаха, че има двуседмичен срок. Абсолютно нищо не е предприето, никой не е идвал, никой не ми се е обаждал. Направихме подписка. Човекът наистина живее в отвратителни условия”, разказа друг съсед.

„Има две дъщери, доколкото знам. Звънял съм на едната, но тя не вдига телефона”, казва мъжът.

