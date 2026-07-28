Пожарът, при който загина 56-годишния бизнесмен Владимир Янков в къщата му Банкя, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигнал е получен в 04:14 часа на 27 юли в Оперативния център на СДПБЗН. Огънят е избухнал в къща на ул. „Москва“ №35 в Банкя.

Припомняме, че след потушаването на пламъците пожарникари откриха силно овъгленото тяло на Янков в една от стаите в дома му. Той развивал бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Името му не е било замесвано в конфликти или публични скандали и не е е имал проблеми с органите на реда.

Редактор: Ралица Атанасова