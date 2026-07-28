Ново предупреждение за екстремен риск от пожари, докато огнеборците продължават работа по едни от най-тежките в историята на Испания.



Заедно с Франция страната се готви за нова гореща вълна, а в някои региони се очакват температури над 40°C. Югоpападните френски региони Жиронд и Ланд са под жълта тревога, а пикът там се очаква в утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии, а един от горските пожари вече е на 15 км от града.



Около 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания, където пожарите бушуват неконтролируемо на запад от Мадрид.

Редактор: Ина Григорова