Украинският президент Володимир Зеленски пристига на официално посещение във Великобритания, където ще стане първият чуждестранен държавен глава, приет от новия британски министър-председател Анди Бърнам след встъпването му в длъжност.

В рамките на визитата двамата лидери ще посетят военноморска база, където премиерът ще обяви нов пакет подкрепа за Киев. Лондон ще предостави на Украйна правата върху интелектуалната собственост на британската система за радиоелектронна борба Stone Cloak, което ще позволи технологията да бъде произвеждана в големи количества на украинска територия.

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Системата представлява компактно устройство с размерите на таблет, предназначено да възпрепятства руските средства за откриване на дронове. Великобритания вече е доставила хиляди подобни заглушители на украинските въоръжени сили за използване на фронта.

„Нашата подкрепа за Украйна остава непоколебима. Русия не трябва да се съмнява в нашата решимост - няма да отстъпим, докато не бъде постигнат траен и справедлив мир за Украйна“, заяви Анди Бърнам преди срещата със Зеленски.

По думите му Stone Cloak е една от най-успешните британски разработки, доказала ефективността си в реални бойни условия и има важно значение за сигурността както на Украйна, така и на Великобритания.

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По време на посещението Зеленски и Бърнам ще разговарят и с повече от 200 украински военнослужещи, които през последните три седмици са участвали в учението „Морски бриз“ във Великобритания, насочено към повишаване на бойната подготовка и способностите за противоминни операции в Черно море.

Визитата идва само седмица след като новият британски премиер потвърди „непоколебимата подкрепа“ на Лондон за Украйна веднага след поемането на властта.

Редактор: Цветина Петкова