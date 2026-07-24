В петък в студиото на „Пресечна точка” гости бяха журналистът Юлия Владимирова, медийният експерт проф. Любомир Стойков и предприемачът Йордан Дъбов.

Първата тема, която коментираха, беше за фаталните катастрофи у нас и състоянието на пътищата. Припомняме, че днес тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла в района на разклона за село Две могили. Сигнал за инцидента е подаден в 9:45 часа. Ударили са се тир с русенска регистрация и микробус с украинска. Шестима души са пътували в микробуса, като четирима от тях са загинали – шофьорът, две жени и дете на 11 години. Другите двама пътници – възрастен мъж и малолетно дете, както и шофьорът на камиона са откарани в болница в Русе, съобщиха от Окръжна прокуратура-Русе.

След това дискусията премина към изследване, посветено на поколението Gen Z. Според глобални проучвания едва около 6% от Gen Z искат да заемат висши управленски позиции и да бъдат ръководители, защото ясно осъзнават тежестта от управлението.

Цялото предаване гледайте във видеото.