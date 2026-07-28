Катерица се превърна в неочакваната звезда на бейзболния мач между Baltimore Orioles и Detroit Tigers в Детройт, щата Мичиган. Животното нахлу на терена и прекъсна играта за почти цял ининг докато играчите и персонала на стадиона се опитваха да я заловят.

Неочаквана звезда: Котка излезе на сцената по време на балета „Ромео и Жулиета“

Катерицата пренебрегна вратата, която служител отвори специално за нея и се втурна покрай фаловите линии. Тя за кратко дори скочи в ръкавицата на аутфилдера на Orioles Леоди Таверас, но след това успя да се измъкне от хватката му и отново се втурна по предупредителната зона.

Неочаквана конкуренция: Вълк пресече трети финалната линия в състезанието по ски бягане на Олимпиадата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Бягството ѝ приключи, когато служител от екипа по поддръжката я уви в кърпа и я изнесе безопасно извън терена. След това играта беше подновена, а мачът спечели гостуващият отбор Baltimore Orioles, който победи Detroit Tigers с 8:5.

Редактор: Станимира Шикова