Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Животното успя да се изплъзне на играчите за почти цял ининг
Катерица се превърна в неочакваната звезда на бейзболния мач между Baltimore Orioles и Detroit Tigers в Детройт, щата Мичиган. Животното нахлу на терена и прекъсна играта за почти цял ининг докато играчите и персонала на стадиона се опитваха да я заловят.
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Катерицата пренебрегна вратата, която служител отвори специално за нея и се втурна покрай фаловите линии. Тя за кратко дори скочи в ръкавицата на аутфилдера на Orioles Леоди Таверас, но след това успя да се измъкне от хватката му и отново се втурна по предупредителната зона.
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Бягството ѝ приключи, когато служител от екипа по поддръжката я уви в кърпа и я изнесе безопасно извън терена. След това играта беше подновена, а мачът спечели гостуващият отбор Baltimore Orioles, който победи Detroit Tigers с 8:5.Редактор: Станимира Шикова
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