Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. Това заяви главният икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов, предаде БНР .

Според данните на КНСБ за второто тримесечие на годината един работещ, който живее сам, се нуждае от 828 евро месечно за издръжка.

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Необходимият доход за издръжка на тримесечна база е нараснал с 1,3%. Това представлява 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст с 6,1 на сто – с 84 евро повече за тричленно семейство и с 48 евро повече за един работещ. "Спрямо 2024 година ръсът е над 100 евро. Тези данни показват, че нетният размер на настоящата минимална работна заплата е не повече от 55-60% от нетния размер за необходимата заплата за издръжка", каза Костов.

Данните сочат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е десет пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво. Синдикатът отчита още, че зеленчуците са поскъпнали на годишна база с 11%, докато средното ниво в ЕС е малко над 1%. Към момента размерът на минималната работна заплата у нас е едва 60% от нужната сума, която трябва да изкараме, за да преживеем месеца.

Сумата за издръжка на тричленно семейство е за основни разходи. Някои смятат, че цените у нас са като в Западна Европа, например Германия. Но там заплатите са по-високи от тук. Нужният месечен доход за сам човек е далеч от минималното заплащане.

По отношение пък на ръста на цените на някои стоки Любослав Костов посочва, че става дума за 10 пъти разлика в темпа на поскъпване средно в ЕС и в България. И все пак, цените на едро на плодовете и зеленчуците вървят надолу, сочат данните на комисията по стокови борси и тържища. За последните две седмици при доматите и зелените чушки поевтиняването е с над 10%. Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, посочва, че пиковите стойности на били в края на април – началото на май, след което постепенно следва спад.