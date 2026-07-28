Трусът е регистриран в югозападната част на страната

Мощно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси югозападната част на Япония във вторник, съобщи Метеорологичната агенция на страната. Издадено е предупреждение за цунами.

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време (10:27 ч. българско време) край остров Кюшу. По информация на агенцията земетресението е достигнало най-високата - седма - степен по японската сеизмична скала „Шиндо“, която измерва интензивността на разклащането на земната повърхност.

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Очаква се цунамито да достигне височина до един метър и да удари крайбрежието около 17:00 ч. местно време, съобщиха властите. Японската обществена телевизия NHK информира, че вече може да са били регистрирани вълни с подобна височина.

Агенцията за ядрено регулиране съобщи, че ме са установени непосредствени аномалии в ядрените централи след труса. Местната енергийна компания Kyushu Electric Power заяви, че трите ядрени реактора в региона, които са работели по време на труса, продължават да функционират нормално.

Това е поредното силно земетресение в страната. На 25 юни трус с магнитуд 7,2 разлюля северната част на Япония. При бедствието нямаше жертви или сериозни материални щети.

Япония е сред най-сеизмично активните държави в света. Страната е разположена върху четири големи тектонични плочи по западния край на Тихоокеанския „Огнен пръстен“ - зона с изключително висока сеизмична и вулканична активност. Архипелагът, в който живеят около 125 милиона души, преживява стотици земетресения всяка година, а приблизително 18% от всички трусове в света се регистрират именно там.

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Страната все още помни разрушителното земетресение с магнитуд 9,0 през 2011 г., което предизвика опустошително цунами. Бедствието отне живота на около 18 500 души и доведе до тежката ядрена авария в атомната електроцентрала „Фукушима“.

Редактор: Иван Иванов
Източник: БГНЕС

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