Мощно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси югозападната част на Япония във вторник, съобщи Метеорологичната агенция на страната. Издадено е предупреждение за цунами.

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време (10:27 ч. българско време) край остров Кюшу. По информация на агенцията земетресението е достигнало най-високата - седма - степен по японската сеизмична скала „Шиндо“, която измерва интензивността на разклащането на земната повърхност.

WATCH: A powerful magnitude 7.1 earthquake has struck Japan, triggering tsunami warnings for parts of the country's coastline.pic.twitter.com/TVIJ7PNtix https://t.co/wRIywTfnI7 — Bojak Markets (@bojakmarkets) July 28, 2026

Ново силно земетресение разтърси Североизточна Япония​

Очаква се цунамито да достигне височина до един метър и да удари крайбрежието около 17:00 ч. местно време, съобщиха властите. Японската обществена телевизия NHK информира, че вече може да са били регистрирани вълни с подобна височина.

Агенцията за ядрено регулиране съобщи, че ме са установени непосредствени аномалии в ядрените централи след труса. Местната енергийна компания Kyushu Electric Power заяви, че трите ядрени реактора в региона, които са работели по време на труса, продължават да функционират нормално.

This is what it was like in the Aeon shopping centre during the M6.8 earthquake that hit Japan about an hour ago... pic.twitter.com/3gMEW7KaGV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 28, 2026

Това е поредното силно земетресение в страната. На 25 юни трус с магнитуд 7,2 разлюля северната част на Япония. При бедствието нямаше жертви или сериозни материални щети.

Япония е сред най-сеизмично активните държави в света. Страната е разположена върху четири големи тектонични плочи по западния край на Тихоокеанския „Огнен пръстен“ - зона с изключително висока сеизмична и вулканична активност. Архипелагът, в който живеят около 125 милиона души, преживява стотици земетресения всяка година, а приблизително 18% от всички трусове в света се регистрират именно там.

15 години след "Фукушима": Отлагат рестарта на най-голямата електроцентрала в света​

Страната все още помни разрушителното земетресение с магнитуд 9,0 през 2011 г., което предизвика опустошително цунами. Бедствието отне живота на около 18 500 души и доведе до тежката ядрена авария в атомната електроцентрала „Фукушима“.

Редактор: Иван Иванов