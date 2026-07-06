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Коментар на Румяна Босева, Енея Георгиева и Георги Вулджев
Луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка в Стария град на Созопол. Видеоклип беше публикуван в социалните мрежи и предизвика вълна от реакции. Първоначално само се предполагаше, че шофьорът е поп-фолк певецът Емрах Стораро, а по-късно той самият сподели няколко поредни видеа и на практика потвърди, че това е той. Важат ли правилата за известните у нас? И какво се случва в морските ни курорти? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачите Румяна Босева и Енея Георгиева и икономистът Гуорги Вулджев.
Втората тема в предаването беше колко пари, трябва да получават майките и колко време трябва да имат за отглеждане на дете?
Редактор: Ина Григорова
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