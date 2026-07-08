Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Украйна Володимир Зеленски започнаха двустранната си среща в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара.

В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украйна искат да постигнат споразумение, но руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски са „с трудни характери“.

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„Намерихме решение на много войни, а за тази война си мислех, че може би ще бъде най-лесна. Но Путин е труден човек, а и този тук е труден човек“, каза Тръмп, визирайки застаналия до него Зеленски. Но после го похвали, че върши страхотна работа и че е много ефективен.

„Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война“, каза на свой ред Зеленски на Тръмп.

Той допълни, че приоритет за Украйна е противовъздушната отбрана. Украинският лидер добави, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. Американският президент посочи, че двамата ще говорят за прехващачи за системите „Пейтриът“. Той спомена също, че САЩ ще дадат лиценз на Украйна за производството на ракети за „Пейтриът“.

„Ще им дадем правото да произвеждат „Пейтриът“. Ще им покажем как да го направят“, каза Тръмп.

Зеленски отдавна настоява за получаването на повече такива системи за отбрана, които са скъпи, силно търсени и отнемат много време за производство. Той многократно е призовавал Украйна да получи лиценз за производство на тази технология.

Тръмп също така предупреди Иран, че САЩ вероятно ще нанесат нови удари тази вечер. „Ще отправя малко предварително предупреждение: тази вечер ще ги ударим силно“, заяви Тръмп пред репортери, преди да започне разговора със Зеленски.

В началото на срещата със Зеленски Тръмп коментира и закритото заседание, което лидерите на страните от НАТО проведоха в Анкара, след което беше публикувана и декларация. Тръмп дефинира това заседание като „страхотно“. Президентът на САЩ дори каза, че „е имало много любов в залата“, в която се е провеждала срещата на върха.

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Редактор: Мария Барабашка