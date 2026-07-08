Наземните радари са регистрирали рязка промяна в курса на самолета непосредствено преди той да изчезне

Властите в Пакистан започнаха мащабна спасителна акция, след като товарен самолет с петима души на борда изчезна от радарите по време на полет към Карачи.

Машината летяла от Шарджа в Обединените арабски емирства към най-големия пакистански град, когато екипажът подал сигнал за проблем с навигационната система. Малко след това самолетът започнал необичайно бързо да се снишава, а връзката с диспечерските служби била прекъсната.

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По данни на Пакистанската служба за гражданска авиация инцидентът е станал късно вечерта. Наземните радари са регистрирали рязка промяна в курса на самолета непосредствено преди той да изчезне от системите за проследяване.

Последният известен контакт е осъществен на около 287 км западно от Карачи, над водите на Арабско море. След загубата на радиовръзка и радарен сигнал незабавно започнала операция по издирване в района.

Самолетът е Boeing 737, използван за товарни превози от авиокомпанията K2 Airways, базирана в Карачи. На борда се намирали петима членове на екипажа.

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Причините за инцидента също остават неясни, като разследващите разглеждат всички възможни версии. Авиационните власти потвърдиха, че издирвателните действия в Арабско море продължават, а спасителните екипи се опитват да установят точното местоположение на изчезналата машина.

По-късно министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф потвърди, че машината се е разбила снощи в Арабско море.

В изявление, публикувано по-рано днес, Шариф изрази съболезнования към семействата на членовете на екипажа и изрази съжаление във връзка с инцидента, като подчерта, че е разпоредил на военните и спасителните служби да положат повече усилия в операциите по издирването в района. 

На борда на самолета са били пилотът, втория пилот, двама инженери и отговорник за товара. Самолетът "Боинг 737" е бил в експлоатация от 1999 г., първоначално като пътнически самолет, а по-късно е бил преоборудван за товарни полети. Компанията "К2 Еъруейс" е започнала дейността си през 2018 г. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Асошиейтед прес"; Симеон Томов, БТА

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