Спасителни екипи в Индонезия откриха отломки от малък самолет, който изчезна в източната част на страната, но все още не са намерени 10-те души, намирали се на борда, предаде АФП.

Турбовитловият самолет на Indonesian Air Transport е загубил връзка с ръководството на въздушното движение следобед на 17 януари по време на полет от Джокякарта към град Макасар на остров Сулавеси.

Самолет на бивш пилот от NASCAR се разби на летище в САЩ, има загинали

Сред откритите отломки са части, за които се предполага, че са „фюзелажът, опашната секция и прозорците“ на самолета, заяви на пресконференция ръководителят на службата за търсене и спасяване в Макасар Мухамад Ариф Анвар. По думите му е бил задействан и въздушен спасителен екип в издирването на пътниците.

„В момента основният ни приоритет е откриването на жертвите и се надяваме все още да има хора, които да можем да евакуираме в добро състояние“, добави Ариф.

Самолетът се е разбил в планината Булусараунг в националния парк Бантимурунг–Булусараунг, който граничи с Макасар. В издирвателната операция по суша и въздух участват над 1000 души, включително военни, полицаи и доброволци.

Местният военен командир Бангун Навоко съобщи, че спасителните действия са затруднени от пресечения терен и гъстата мъгла.

Сред пътниците са били трима служители на Министерството на морските въпроси и рибарството, както и седем души екипаж. Министър Сакти Уахю Тренггоно заяви, че служителите са изпълнявали мисия за въздушен мониторинг на природните ресурси в района.

Индонезия, огромен архипелаг в Югоизточна Азия, разчита в голяма степен на въздушния транспорт за връзка между хилядите си острови. Страната обаче има лоша репутация по отношение на авиационната безопасност, с няколко тежки катастрофи през последните години.

През септември хеликоптер с шест пътници и двама членове на екипажа се разби малко след излитане от провинция Южно Калимантан, като всички на борда загинаха. По-малко от две седмици по-късно други четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер в отдалечения район Илага в Папуа.

Редактор: Мария Барабашка