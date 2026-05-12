НАСА ще се включи в честванията по повод 250-годишнината на Америка със серия от специални самолетни полети. САЩ планират много инициативи по този случай, като всички те са под мотото "Freedom 250".

А големите събития, които са включени в програмата, са:

• 3-5 юли: Големият американски щатски панаир, Вашингтон, окръг Колумбия

The National Moll превръща в най-големия щатски панаир в страната. От вдигането на прах заедно с каубоите от Уайоминг, през танците в ритъма на чаморските танцьори от Гуам, до разходката из сияещото пустинно приключение на Аризона – всичките 50 щата представят своята култура в едно незабравимо празненство от бряг до бряг.

• 4 юли: Поздрав към Америка: Честване с фойерверки по случай 250-годишнината на нацията, Вашингтон, окръг Колумбия

• 23-24 юли: EAA AirVenture, Ошкош, Уисконсин

• 23 август: Гран При на Вашингтон, окръг Колумбия, състезание Freedom 250

Серията NTT INDYCAR ще се проведе по улиците на столицата на САЩ в неделя, 23 август, в чест на независимостта на Америка и легендарната традиция на националната индустрия за моторни спортове.

• 3-4 октомври: Тихоокеанско авиошоу, Хънтингтън Бийч, Калифорния

От 2016 г. насам, Pacific Airshow се превърна в ключово събитие в Южна Калифорния, като милиони зрители се стичат към емблематичния плаж Хънтингтън, за да се насладят на зашеметяващото зрелище! Тихоокеанското авиошоу не е просто авиошоу. От самото си създаване, зрелищното събитие се превърна в най-голямото авиошоу в Съединените щати, привличайки милиони зрители в Южна Калифорния всяка есен.

• 31 октомври - 1 ноември: Възпоменателно авиошоу „Крила на военновъздушните сили над Хюстън“

Авиошоуто CAF Wings Over Houston Airshow е обществено събитие, организирано благодарение на доброволческите усилия на Houston Wing, Gulf Coast Wing и Tora! Tora! Tora! към Commemorative Air Force, с подкрепата на Lone Star Flight Museum, Collings Foundation – базирана в Хюстън на летище Ellington Airport – и Vietnam War Flight Museum. Това е едно от най-добрите авиошоута в Съединените щати и е водещо събитие в Хюстън. То е посветено на представянето на ретро самолети от Втората световна война, заедно с вълнуващи демонстрации на съвременната авиация.

"В продължение на 250 години Америка разширява границите на възможното. От най-ранните дни на изследванията, до първите стъпки на Луната и мисиите, оформящи нашето бъдеще, НАСА представлява духа на откритията, който определя нашата нация ... „Freedom 250“ подчертава как иновациите, смелостта и научното лидерство са довели Америка напред – и как НАСА продължава да разширява границите за следващото поколение", пишат от Агенцията.

„Докато празнуваме 250-годишната история на Америка, аз съм благодарен за невероятното наследство, върху което градим, и съм ентусиазиран за американското лидерство в следващия Златен век на науката и откритията", казва Джаред Айзъкман, администратор на НАСА.