Във вторник гости на предаването „Пресечна точка” гостуваха пиар експертът Пепи Димитрова, предприемачът Димитър Дилчев и журналистът Валерий Тодоров.

Коментаторите обсъдиха водещата политическа тема – след законопроектите за овладяване на цените, новата власт се захвана и с правосъдната реформа. Депутатите от Временната правна комисия в парламента подкрепиха на първо четене и трите предложени текста от „Прогресивна България”.

Втората тема, към която се насочиха гостите, беше свързана с въпроса какви законодателни промени могат да спрат рецидивистите на пътя. Дискусията бе провокирана от тежката катастрофа край София тази нощ. Автобус се удари в камион, спрял в аварийната лента на АМ „Хемус”. При инцидента един човек загина, друг се бори за живота си, а повече от 10 са пострадали. Стана ясно, че и двамата шофьори са с регистрирани десетки нарушения, а водачът на камиона е с положителна проба за амфетамини.

