Водните бази и коридори по Черноморието влязоха в официален регистър, публикуван от Министерството на транспорта и съобщенията. Справката на одобрените за 2026 г. водни атракциони е изготвена от Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Дотук се стигна след серия от инциденти с водни съоръжения.

Актуалният списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни съдове по българското Черноморие за летния сезон е готов.

Публикуваха официален регистър на разрешените водни бази и коридори по Черноморието

„Целта му е да даде информация на гражданите. Когато искат да ползват атракцион на плажа, да могат да проверят дали той е преминал проверка пред „Морска администрация” и има съответния документ за разрешение“, обясни кап. Живко Петров, изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”.

„Всеки може да провери дадена водна база дали е регистрирана по надлежния ред. Примерно, с една касова бележка, която вземат от нас – на нея е изписано името на атракциона. Пише си воден атракцион, база еди-коя си, проверявате в интернет и би трябвало вече да сте спокойни“, коментира Иван Рочков, стопанин на водна база в Слънчев бряг.

В списъка са включени 72 водни бази – от нос Емине до Резово. Всяка една е преминала необходимите процедури и има разрешение за работа. Това се отнася и за джетовете за теглене на надуваеми съоръжения.

„Винаги сме подавали едни и същи документи всяка година към „Морска администрация”, към Гранична полиция. Просто това е една рутинна дейност, която трябва да се прави“, допълни Рочков.

До създаването на публичния регистър се стигна след серия от инциденти. Последният беше преди седмица на плаж в Ахелой, когато пострадаха трима израелски туристи.

„Нито е регистриран при нас, нито има заверен дневник от Гранична полиция. Като капак на всичко, самото лице няма свидетелство за правоспособност, за да бъде управител на такава база“, заяви кап. Петров по повод инцидента.

Сега клиентите на водни атракциони вече може да са спокойни. „Ние видяхме даже проверката. Униформени бяха, не знаем дали са полицаи или някакви служители. Провериха, всичко беше отлично“, разказва Максим, турист от Украйна. Сънародничката му Катерина също споделя: „Аз знам, че всичко с моето дете ще е нормално, спокойна съм“.

При съмнения за нередности летовниците могат да подават сигнали през Портала на Министерството на транспорта.