Министър-председателят Румен Радев се срещна в сряда в Министерския съвет с представители на ръководството на „Уестингхаус“. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Разгледани бяха и въпроси, свързани със завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове и очакваната крайна цена.

В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Румен Радев се срещна със Зеленски в Анкара

Редактор: Мария Барабашка