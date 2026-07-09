Снимка: БГНЕС
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Премиерът Румен Радев на няколко пъти каза, че страната ни не го подкрепя
Правителството ще приеме позицията на България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия на редовното си заседание днес .
Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя.
България ще наложи резерви на 21-вия пакет санкции срещу Русия
Първо, защото в списъка със санкционираните лица е руският патриарх Кирил. Пакетът не се подкрепя и заради присъствието в списъка със санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на „Лукойл“.Редактор: Цветина Петкова
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