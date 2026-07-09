Правителството ще приеме позицията на България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия на редовното си заседание днес .

Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя.

България ще наложи резерви на 21-вия пакет санкции срещу Русия

Първо, защото в списъка със санкционираните лица е руският патриарх Кирил. Пакетът не се подкрепя и заради присъствието в списъка със санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на „Лукойл“.

Редактор: Цветина Петкова