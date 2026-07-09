Снимка: Алис Дамянова, NOVA
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Три спешни мисии със „Спартан“ за по-малко от 72 часа: Транспортираха деца за лечение в Германия
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Грижа за "пеперудените" деца
ВВС и медицински екипи организираха спасителни акции за спешни трансплантации в чужбина
Спасителна мисия номер три - в четвъртък „Спартан“ излита отново от България в името на живота, и то на едно дете. Военният ни самолет в рамките на три последователни дни дава шанс за лечение на три български деца с тежки диагнози.
В четвъртък крайната точка е сърцето на Италия. Към Рим, заедно с командири от Военновъздушните сили и медицински екип от няколко наши болници, се отправя дете с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции. Сега надеждата на семейството му е за успешна трансплантация.
Три спешни мисии със „Спартан“ за по-малко от 72 часа: Транспортираха деца за лечение в Германия
През изминалите два дни още две деца - на 12 и 16 години - заминаха за Германия, отново с надежда за съвместим донор и навременна трансплантация.Редактор: Мария Барабашка
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