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Институциите ще проверяват дали не е имало незаконна развъдна дейност
Жена от Самоков стигна до болница с тежки наранявания, с почти откъснато ухо, след като кучета, порода американски булдог, без намордник са я нападнали. Впоследствие стана ясно, че стопанинът на агресивните кучета е получавал предупреждения и са му налагани санкции и преди.
Дъщерята на пострадалата разказа, че майка й все още е в шок от случилото се. „Тя е разхождала нашето куче, йорки, и в гръб е била нападната от агресивното куче, което директно я е захапало за главата и я е повалило на земята. Добре че е имало един познат, който й е помогнал и е откъснал кучето от нея”, разказа дъщерята.
По думите й има около 20 жалби към собственика на агресивното куче и се знае, че той отглежда множество кучета в двора си, но до момента не са взети никакви мерки. „Писали са му глоба, но защо не са му иззети кучетата по-рано”, попита младата жена.
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Приятелка на пострадала сподели, че в близост до мястото, където собственикът на кучетата ги отглежда, има училище, и според нея те представляват опасност и за децата.
От Областната дирекция по безопасност на храните са правили проверка на собственика през юни и са установили, че кучетата не са чипирани, след което са му наложили санкция.
Според дъщерята на пострадалата обаче, подобни санкции не работят.
Към момента кучетата са отнети от собственика и се намират в общински приют, образувано е досъдебно производство. От ОДБХ ще проверяват дали не е извършвана развъдна дейност.
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