Пожарът в землището на село Шума е изгасен, съобщи за БТА кметът на Община Годеч Радослав Асенов. Огънят засегна около 150 декара гори, сухи треви и храсти, както и две постройки. Няма пострадали, каза още Асенов.

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Причината за пожара към този момент не е изяснена, посочи кметът.

В гасенето са участвали два екипа от „Пожарна безопасност“ от Годеч, един от София и един от Своге. Включили са се и екипи на общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци от Годеч и София. Използвани са и дронове, с цел определяне на траекторията на огъня.

Кметът на Община Годеч благодари на директора на ОДПБЗН старши комисар Георги Иванов, на екипите на полицията, защото са контролирали движението към всички подходи към пожара, както и на доброволците.

Сигналът за пожара е получен 14:32 ч.

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Редактор: Ина Григорова