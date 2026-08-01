Милиони хора са изложени на риск за здравето заради огромните горски пожари във Франция и Испания. Учените са особено загрижени за увеличаването на вредните вещества и фините прахови частици в атмосферата в резултат така наречените мегапожари. Те представляват огнища със сила и мащаб, които се разпространяват неконтролируемо.

Емоциално изтощителна - така един пилот от испанските ВВС описва борбата с огъня. През последната седмица Франсиско Гимено Бенито-Сендин е видял с очите си опустошението, нанесено от горските пожари. "Просто не мога да престана да бъда шокиран. Този пожар наистина е с колосални размери. Борим се да защитим най-голямото ни богатство - селските райони и природата", разказва той.

Специализираните самолети като този на Франсиско пренасят до 6 хиляди литра вода. "С помощта на координатор атакуваме огъня в зависимост от получените инструкции. И обикновено с бързи темпове, един самолет след друг, за да бъдем възможно най-ефективни", добавя пилотът.

Продължителната суша, горещите вълни, сухата растителност, силният вятър и климатичните промени са само част от причините все по-често да ставаме свидетели на мегапожари. "Пожари, които се разпространяват без да можем да ги поставим под контрол, изобщо не говорим в случая за локализиране или за ликвидиране", заяви директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.

Горски пожари в Гърция, евакуират хора (СНИМКИ)



Една искра - толкова е достатъчно. Ако тревата е изсъхнала, въздухът е горещ, а вятърът – силен, огънят може да се разпространи със скорост, която прави овладяването му почти невъзможно. "Вследствие на тези дъждове растителността е изключително буйна, което означава, че предвид предстоящите повишавания на температурите през следващите няколко седмици, ние очакваме да имаме по-големи и тежки пожари", добавя гл. комисар Джартов.



За денонощие екипите у нас обикновено разполагат от порядъка на 600 автомобила, които са за пожарогасене и между 1000-1100 пожарникари. В случай на извънредно много сигнали, екипите често се удвояват. "Отделно използваме и мониторинг, за да засечем по-рано възникването на пожар от една страна, от друга страна и да засечем и кой го предизвиква този пожар и съответно да го санкционираме", поясни директорът на ГДПБЗН.

Най-честата причина за пожарите у нас остава човешката небрежност. Експерти сочат, че изоставени имоти с непочистени дворове също увеличават риска да пострадат обезопасени и обитаеми домове. Те допълват, че предотвратяванет на подобни бедствия започва с превенцията."Каквото и да ни прави климатът, 98% от пожарите са резултат от небрежност. Само 2, в краен случай до 4% могат да бъдат резултат от природно действие, за всичко останало по един или друг начин сме виновни ние", каза климатологът проф. Емил Гачев.

Редактор: Ивайла Маринова