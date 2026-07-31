Снимка: БГНЕС
За всички засегнати райони беше обявена четвърта категория тревога за много висока опасност от пожари
За всички засегнати от горски пожари райони беше обявена четвърта категория тревога за много висока опасност от възникване на нови огнища.
Снимка: БГНЕС
Пожарникари се борят с горски пожар в района на Фихтия, Пелопонес. На жителите беше наредено да се евакуират към Аргос, докато 42 пожарникари, включително два екипа от 9-а специална единица за горски операции (EMODE), 12 противопожарни автомобила, четири самолета и един хеликоптер се бореха с огъня в помощ на общински цистерни за вода и тежка техника.
Снимка: БГНЕСРедактор: Калина Петкова
Източник: ЕПА/БГНЕС
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