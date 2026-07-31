За всички засегнати от горски пожари райони беше обявена четвърта категория тревога за много висока опасност от възникване на нови огнища.

Снимка: БГНЕС

Пожарникари се борят с горски пожар в района на Фихтия, Пелопонес. На жителите беше наредено да се евакуират към Аргос, докато 42 пожарникари, включително два екипа от 9-а специална единица за горски операции (EMODE), 12 противопожарни автомобила, четири самолета и един хеликоптер се бореха с огъня в помощ на общински цистерни за вода и тежка техника.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Калина Петкова