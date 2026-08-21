Украйна наложи санкции на популярния руски детски анимационен сериал „Маша и Мечока“ и неговите продуценти, с което направи крачка към блокирането му в страната. Киев определя продукцията като инструмент на руската „пропаганда“.

Анимационният сериал за палавото момиче Маша и пенсионираната циркова мечка е изключително популярен в Русия. Епизодите му са гледани десетки милиарди пъти само в YouTube, а поредицата се излъчва в около 100 държави и има няколко допълнителни продукции, предаде АФП.

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Сериалът обаче е обект на критики в Украйна и някои нейни съюзници, сред които Великобритания и Естония, заради твърдения, че представя Русия в положителна светлина и служи като инструмент на руската „мека сила“.

„Украйна наложи санкции срещу продуцентите и разпространителите на руския анимационен сериал „Маша и Мечока“. Това създава правни основания съдържанието да бъде блокирано в Украйна и да бъдат привлечени международните платформи за ограничаване на неговата монетизация и разпространение“, заяви украинският министър на културата Тетяна Бережна. „Руската пропаганда няма място на детските екрани“, добави тя.

Кремъл отхвърли обвиненията. Прессекретарят Дмитрий Песков заяви, че сериалът е „завладял света“, като популяризира „най-добрите човешки качества“. „Фактът, че Украйна започна война и срещу анимационните филми, вероятно е поредната илюстрация на грозната същност на украинските власти“ , каза Песков.

Санкциите са въведени с указ на украинския президент Володимир Зеленски и засягат руското студио „Анимакорд“, създало поредицата, неговия основател, както и сценариста и режисьора на сериала.

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През юни Украйна протестира и срещу решението на „Нетфликс“ да придобие правата за излъчване на нови сезони на „Маша и Мечока“.

След началото на руската инвазия през 2022 г. руските културни продукции са все по-слабо представени в Украйна заради бойкоти и официални ограничения. Въпреки това през август 2025 г. украинският YouTube канал на „Маша и Мечока“ оглави класацията на най-популярните детски канали в страната. В момента той има над 18 милиона абонати.

Редактор: Ивета Костадинова