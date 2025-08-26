Украйна критикува участието на Уди Алън в руски кинофестивал. Украинското външно министерство нарече включването на американския режисьор „позор и обида за жертвите на войната“.



Уди Алън направи видеообръщение в неделя на Московската международна филмова седмица. Появата му го поставя в противоречие с Холивуд, който практически единодушно осъди агресията на Русия срещу Украйна.

Уди Алън ще се включи онлайн в Московската филмова седмица



В репортаж по руската телевизия се вижда как Уди Алън се обръща към посетителите на фестивала, а прокремълският режисьор Фьодор Бондарчук е модератор на сесията.



