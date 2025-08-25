Четирикратният носител на "Оскар" Уди Алън ще участва чрез видеовръзка в Московската международна филмова седмица. Фестивалът, организиран от столичната управа, ще се проведе от 23 до 27 август.

89-годишният режисьор е обявен за главен почетен гост на събитието и ще оглави програмата „Легенди на световното кино“. Разговорът с него ще се състои на 24 август в киностудиото на „Москино“ и ще бъде модериран от руския режисьор Фьодор Бондарчук.

Рокерски приключения с Тим Алън, Джон Траволта, Мартин Лоурънс и Уилям Мейси

„Уди Алън, чиито творби са се превърнали в културни ориентири, ще се обърне към руската публика в този формат за първи път“, съобщават организаторите.

Събитието ще бъде представено като „лекция-диалог“, в която ще се обсъждат теми като киното и животът, вдъхновението, професионалният избор и авторската честност.

Над 80 участници от 20 държави

Фестивалът е създаден през 2024 г. с амбицията да превърне Москва в международен център за кинотворци, продуценти и почитатели на седмото изкуство. В тазгодишното издание ще участват над 80 представители от повече от 20 държави, сред които Китай, Индия, САЩ, Турция, Египет, Бразилия, Южна Корея и Иран.

►Сред другите специални гости са:

Марк Дакаскос – американски актьор и световен шампион по бойни изкуства, познат от „Джон Уик 3“ и предаването „Железният готвач“;

Емир Кустурица – сръбско-френски режисьор, носител на две „Златни палми“ от Кан, близък до руските власти.

Кустурица има дългогодишни връзки с Русия. През 2016 г. получава „Орден на дружбата“ от Владимир Путин, а през 2022 г. е поканен от Сергей Шойгу да оглави Театъра на Руската армия.

►Фокус върху международното кино сътрудничество

Програмата на фестивала включва прожекции, дискусии и бизнес форуми. Акцент ще бъде поставен върху международните копродукции и съвместни филмови проекти, които ще се обсъждат в панелни дискусии и кръгли маси.

Редактор: Мария Барабашка