Лентата на режисьора Уолт Бекър разказва историята на четирима приятели, които мечтаят да станат рокери. Зъболекарят Дъг (Тим Алън), банкрутиралият адвокат Уди (Джон Траволта), неуспелият писател Боби (Мартин Лоурънс) и програмистът Дъдли (Уилям Мейси) са мъже на средна възраст, чийто еднообразен живот в големия град не им дава нужния адреналин. Монотонното ежедневие ги съсъпва, докато един ден решават да се качат на моторите си и като истинска рокерска банда да прекосят Америка.

Пътешествието е изпълнено с много забавни моменти докато не спират случайно в малък бар в Ню Мексико. Заведението е на местната рокерска банда Del Fuegos, водени от Джак (Рей Лиота), който само си търси повод да се заяде с някого. Истинските рокери открадват един от моторите на градските момчета и напрежението между тях ескалира. Четиримата приятели са решени да си върнат откраднатото и да отмъстят за наглостта на местните.

