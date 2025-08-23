-
Гледайте екшън-комедията „Като рокерите” тази вечер от 22.10 ч. по NOVA
Лентата на режисьора Уолт Бекър разказва историята на четирима приятели, които мечтаят да станат рокери. Зъболекарят Дъг (Тим Алън), банкрутиралият адвокат Уди (Джон Траволта), неуспелият писател Боби (Мартин Лоурънс) и програмистът Дъдли (Уилям Мейси) са мъже на средна възраст, чийто еднообразен живот в големия град не им дава нужния адреналин. Монотонното ежедневие ги съсъпва, докато един ден решават да се качат на моторите си и като истинска рокерска банда да прекосят Америка.
Пътешествието е изпълнено с много забавни моменти докато не спират случайно в малък бар в Ню Мексико. Заведението е на местната рокерска банда Del Fuegos, водени от Джак (Рей Лиота), който само си търси повод да се заяде с някого. Истинските рокери открадват един от моторите на градските момчета и напрежението между тях ескалира. Четиримата приятели са решени да си върнат откраднатото и да отмъстят за наглостта на местните.
Дали ще успеят да се справят с местната рокерска банда, гледайте в екшън-комедията „Като рокерите" тази неделя вечер от 22.10 ч. по NOVA
