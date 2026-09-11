Ядосани шофьори на камиони, които блокират границите на Европа, дълги опашки на летищата: строгата система за контрол на влизането и излизането от ЕС предизвиква вълнение, тъй като Брюксел я прилага последователно за първи път. Това важи и за граничния регион на Сърбия - държава, разположена на външната граница на евросъюза. Сръбското село Нещин се бори за безпроблемно преминаване на границата със съседна Хърватия - и вече може да отпразнува първата си победа.

Превозвачи от няколко държави блокираха тежкотоварния трафик на границите ни с РСМ и Сърбия

Нещин е живописно село, но местоположението му представлява проблем. Много жители на населеното място и от съседното село Визич работят в сръбския областен град Бачка паланка, който се намира на другия бряг на Дунав. За да стигнат дотам, те трябва да пътуват малко под 4 километра през Хърватия и по този начин всеки ден да преминават през територията на Европейския съюз.

Протест на превозвачи от четири балкански държави блокира "Калотина"

Но влизането в евросъюза е ограничено до 90 дни в рамките на шестмесечен период. От началото на април Хърватия стриктно прилага правилата, като следи точния брой на граничните преминавания. За все повече жители на Нещин границата остава затворена след изтичането на трите месеца. Те обаче отказват да приемат това - протестират, като блокират малко, но важно кръстовище в продължение на цяла седмица. Денонощно. Автомобилите се пропускат на всеки два часа, но камионите - не. Всички са в капан. След седмица ходът на събитията се обръща - жителите получават пропуски от хърватската полиция.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова