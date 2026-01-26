Представители на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Северна Македония обявиха протест на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България. Те планират да блокират трафика през тежкотоварните терминали на сухопътните пунктове с държави от шенгенското пространство от 13 ч. българско време. Акцията е планирана да продължи 1 седмица.

Протестът се организира заради ограничаването на престоя на професионалните шофьори в тези страни до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено в началото на октомври 2025 година). Превозвачите твърдят, че новото правило ще затрудни драстично работата им.

Целта на протеста е да се обърне внимание на дългосрочните последици от новото правило върху икономиките на страните от Европейския съюз, които са подписали споразумението за него, но и на държавите, които не са обхванати от него, когато то започне да се прилага стриктно от 10 април тази година.

Сдруженията обявиха, че протестът ще продължи, докато проблемът не бъде решен.

От Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщиха, че преминаването на товарни превозни средства ще бъде блокирано днес от 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) на граничните пунктове „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България), „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция), „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания) и „Блаце“ (на границата с Косово).

Протестът ще спре движението на товарни превозни средства, но пътническият трафик ще протича без прекъсване на всички гранични пунктове, уведомяват от МВР на Северна Македония.

Според съобщението на организаторите се планира протестът да продължи до седем дни, като има възможност за по-ранно прекъсване, ако междувременно бъдат преодолени причините, поради които е организиран, посочва в съобщението си Министерството.