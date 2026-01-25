От понеделник по обяд ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства през граничните пунктове на Република Северна Македония. Мярката влиза в сила от 12:00 ч. местно време (13:00 ч. българско) и е част от протест на превозвачи срещу новите правила за престой на професионални шофьори в Шенгенското пространство, суобщи кореспондетът на БТА в Скопие.

Недоволството е насочено срещу т.нар. правило 90/180, въведено в началото на октомври 2025 г., което ограничава престоя на шофьорите до максимум 90 дни в рамките на шест месеца. Според превозвачите новият режим сериозно затруднява дейността им и застрашава бизнеса в сектора.

Гръцки фермери приеха среща с Мицотакис, няма да има шествие до Атина

Блокадата ще засегне граничните пунктове „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ на границата с България, „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ към Гърция, „Кяфасан“ и „Блато“ към Албания, както и „Блаце“ на границата с Косово. От македонското МВР уточняват, че ограничението ще важи само за товарния трафик, а движението на леки автомобили и автобуси ще се извършва без прекъсване.

Подобни протести са обявени и от сдружения на международните превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина, които планират блокади на гранични пунктове със страни от Шенген, включително България.

По информация на организаторите протестните действия може да продължат до седем дни, като е възможно по-ранно прекратяване при постигане на решение. Властите в Скопие призовават превозвачите и гражданите да следят актуалната обстановка и при необходимост да използват алтернативни гранични маршрути.

Стачка спря таксиметровите превози в Атина

Критики към новите правила отправиха и представители на бизнеса. Председателят на Стопанската камара на Северна Македония Бранко Азески заяви, че мерките не носят реални ползи за ЕС, но създават сериозни затруднения за компаниите. В същия дух вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски предупреди, че ограниченията могат да имат тежки последици за македонската и регионалната икономика, като подчерта, че опитите за диалог с европейските институции досега не са дали резултат.

Редактор: Ралица Атанасова