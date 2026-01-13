Таксиметровите шофьори в гръцката столица Атина обявиха поредната си 48-часова стачка, считано от вторник.

Исканията са им подобни на онези, които издигнаха и при предишните си протести – отлагане до 2035 г. на задължението всички новорегистрирани таксиметрови автомобили да бъдат електрически от тази година; мерки срещу нелоялната според тях конкуренция от страна на много национални приложения и коли под наем с шофьор; разрешение за движение на таксита в бус лентите; увеличаване на необлагаемия минимум в сектора на 12 хиляди евро годишно.

Новите такси в Гърция: Колко ще струва пътят от „Кулата” до Солун

Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атина заплашва с ескалация на протестите, ако не получи удовлетворителен отговор от правителството.

Такситата в гръцката столица стачкуваха няколко пъти през изминалата година.

Редактор: Цветина Петкова