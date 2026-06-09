Въпросът с дълга трябва да го отделим от въпроса с дефицита, въпреки че те са свързани. Това каза в предаването „Денят на живо” Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му публичните финанси имат нужда от този заем.

„В момента сме в условията на удължителен бюджет и според неговите разпоредби, правителството няма право да тегли нови заеми, освен такива, които да покриват плащания по стари заеми. Служебното правителство на Гюров изтегли целия възможен дълг за покриване на стари заеми и трябва да отчетем, че към май месец, дефицитът на държавния бюджет е 2,5 млрд., който е финансиран до настоящия момент от фискалния резерв”, обясни Иванов. По думите му към момента обаче, размерът на фискалния резерв застрашително спада в последните месеци.

„Всеки месец реализираме допълнителен бюджетен дефицит в рамките между 750 млн. и 1 млрд. евро, това означава, че всички възможности за финансиране на този дефицит от фискалния резерв ще бъдат изчерпани след няколко месеца”, подчерта той. Иванов обясни, че това означава, че държавата ще бъде в ликвидна криза и това налага спешното осигуряване на допълнителен ликвиден ресурс, който да покрие нуждите, така че да могат да бъдат финансирани разходите.

Има ли вина служебното правителство за дефицита и парите ни?

В редовния бюджет очакваме мерки, които да ограничат бюджетния дефицит, уточни Иванов.

„Категорично беше заявено от министъра на финансите, че не се очаква промяна на данъчната система. Мерките, които обсъждахме бяха в посока намаляване на бюджетния дефицит, оптимизиране на разходи, повишаване на ефективност на разходи, така че да постигнем желаната цел. Даваме си сметка, че краят на годината е след 5 месеца и тези мерки ще бъдат с краткосрочен период на действие и няма да дадат ефект в 2026 година. Но с правилни мерки в един средносрочен период е възможно овладяване на ситуацията и връщане към нормалността”, каза Добрин Иванов.

Той обаче, беше категоричен, че нормалността със сигурност не е 3% дефицит. По думите му нормалността е в години на икономически растеж да се реализира балансиран бюджет или дори бюджетни излишъци, така че да се трупат резерви, когато има криза, да бъдат включени инвестиционни мерки и мерки за стимулиране на икономиката.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова