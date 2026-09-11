В края на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха певицата Есил Дюран, финансовият анализатор Кузман Илиев и икономистът Чавдар Влъчков.

В първия разговор те дискутираха какво трябва да е бъдещето на Княжеската градина в София след премахването на Паметника на Съветската армия?

Във втората дискусия коментаторите обсъдиха може ли изкуственият интелект да има катастрофално въздействие върху човечеството.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова