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Коментар на Есил Дюран, Кузман Илиев и Чавдар Влъчков
В края на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха певицата Есил Дюран, финансовият анализатор Кузман Илиев и икономистът Чавдар Влъчков.
В първия разговор те дискутираха какво трябва да е бъдещето на Княжеската градина в София след премахването на Паметника на Съветската армия?
Във втората дискусия коментаторите обсъдиха може ли изкуственият интелект да има катастрофално въздействие върху човечеството.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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