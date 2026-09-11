Снимка: Стопкадър
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Сред застрашените имоти е и къщата на актьора Никълъс Кейдж
В Малибу, щата Калифорния, беше обявена евакуация и местно извънредно положение заради силни вълни и тежка ерозия по крайбрежието. Природните процеси са образували голяма пропаст до къща на плажа, която според американски медии е собственост на актьора Никълъс Кейдж.
Властите определиха 31 жилища като опасни за обитаване и спряха подаването на газ в засегнатия район. Очаква се ситуацията да се влоши заради високите приливи, валежите и засилващия се феномен Ел Ниньо, който увеличава риска от нови щети по крайбрежието на Калифорния.
"Асошиейтед прес": Калифорния още е изложена на опасност от наводненияРедактор: Мария Барабашка
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