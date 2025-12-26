Американският щат Калифорния, който беше залят от интензивни валежи през последните дни, продължава да е застрашен от наводнения. Местните власти предупредиха, че по крайбрежието се очаква и сериозно вълнение на морето, предаде "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.

Бурната атмосферна обстановка донесе обилни дъждове и снеговалежи. Макар днес да се прогнозира постепенно отслабване на стихията, предупрежденията за опасно време остават в сила за района на мегаполиса Лос Анджелис. Повишен риск от лавини има и в планинската верига Сиера Невада, особено в района около езерото Тахо.

Вълните в района на залива на Сан Франциско може да достигнат височина до 7,6 метра. Жителите на планинския град Райтууд, на около 130 километра североизточно от Лос Анджелис, са предупредени да имат говотвност за евакуация заради свлачища. Улиците в града, населяван от около 5000 души, бяха зарити със скални отломки и гъста кал вчера.

При изгледите за нови поройни дъждове в района са мобилизирани над 150 пожарникари, каза говорителят на противопожарната служба на окръг Сан Бернардино Шон Милърик. "Готови сме. Целият наличен персонал е на разположение“, увери той.

Т.нар. "атмосферни реки" носят огромни струи влага от тропиците по време на една от най-натоварените откъм трафик седмици в САЩ. Лос Анджелис отбелязва най-влажния си коледен период от 54 години насам, обяви Националната метеорологична служба на САЩ.

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица. Паднало дърво уби мъж от град Сан Диего в сряда, а заместник-шериф на Сакраменто загина при катастрофа, причините за която вероятно са свързани с лошите метеорологични условия.

Районите по тихоокеанското крайбрежие, включително Малибу, са под наблюдение за наводнения до днес следобед, а за голяма част от долината Сакраменто и от района на залива на Сан Франциско бяха издадени предупреждения за бури и наводнения.

Редактор: Ралица Атанасова