Продължаващият повече от денонощие дъжд предизвика сериозни проблеми в Пазарджишко. Частично бедствено положение е обявено в село Гелеменово със заповед на кмета на Община Пазарджик. Река Телки дере рязко е повишила нивото си в най-ниската точка на населеното място – в близост до стадиона. Бързо водата преляла над дигата.

Наводнени са дворове и приземни етажи на няколко частни имота, в които обаче няма хора. Нанесени са материални щети. Залети от водата са и земеделски площи около дерето. На този етап няма опасност за жителите на селото.

Екипи на „Напоителни системи” работиха през цялата изминала нощ по укрепване на дигата на реката. Нивото на водата вече започва да се понижава.

Кметът на Гелеменово Светлана Андреева заяви в ефира на "Здравей, България", че в петък сутрин ситуацията е спокойна. "Нивото на реката драстично се е понижило. Имаме три наводнени къщи и един хотел. Ще проверим и три необитаеми постройки, за които имаме съмнение, че са под вода", обясни тя.

По думите ѝ, благодарение на общите усилия, екипи на пожарната, „Гражданска защита“, „Планинско спасяване“ и доброволци, са успели да овладеят ситуацията и щетите да са минимални.

"Хора не са евакуирани от наводнените имоти", каза още Андреева. И допълни: "Коритото на реката не се нуждае от почистване и водата премина сравнително спокойно през населеното място. Проблемът беше в крайната точка – от стадиона към Елшишка река. Там двете реки вървят заедно и се вливат една в друга. Река Телки дере обаче е по-ниско разположена от Елшишка и се получава тапа. Този проблем трябва да бъде решен кардинално".

Имаше опасност от заливане на пътя между Пазарджик и село Бошуля, където екипи на полицията през цялата нощ регулираха движението. Към тази сутрин ситуацията постепенно се нормализира.

„Ситуацията е нормална. Водата се оттече и може да се продължи с описването на щетите в наводнените имоти”, заяви кметът на Пазарджик Петър Куленски.

Той подчерта, че не е имало изпускане на язовири и кориторо на Телки дере е било почистено. "Причина за наводнението е поройният дъжд, който с еизля в района", допълни кмета на Пазарджик.

