Снимка: БТА/ Видео:"Ройтерс"
-
В Родопите започнаха честванията в памет на жертвите на Възродителния процес
-
Коледа в Ню Йорк: Как посрещнаха в САЩ празника
-
Заради снега и вятъра: Хлъзгави пътища, населени места без ток и предупреждения за опасно време
-
Как да се преборим със стреса и напрежението по празниците - съветите на специалистите
-
Богослов: "Бог с нас" означава край на страха
-
Авария остави няколко общини от Видинска и Врачанска област без ток
В някои части ан щата има готовност и за евакуация
Губернаторът на американския щат Калифорния обяви извънредно положение в мегаполиса Лос Анджелис и в няколко окръга в южната част на щата поради проливни дъждове, които предизвикват коледни наводнения, предаде "Франс прес". През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг, допълва световната агенция.
"Наводненията ще бъдат мащабни“, предупреди Националната метеорологична служба на САЩ в последния си бюлетин в сряда, добавяйки, че "животът и имуществото на гражданите са изложени на сериозна опасност". До четвъртък сутринта в южната част на щата Калифорния е обявена най-високата степен за готовност за евакуация. На някои места жителите вече са евакуирани, като за тях по спешност са приспособени убежища.
Проливни дъждове и тежки наводнения в Калифорния, има поне един загинал
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм оповести в социалната платформа X, че е обявил извънредно положение. По улиците на Лос Анджелис се виждаха хора, бързащи да напазаруват за Коледа въпреки лошото време, посочва АФП.
Дъждовете се засилиха в сряда сутринта и за кратко беше издадено предупреждение за торнадо за три града в окръг Лос Анджелис. Впоследствие предупреждението бе отменено. "Ройтерс" предаде, че вече са тръгнали и кални свлачища. Властите предупредиха шофьорите да избягват да се движат по главните пътища.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни