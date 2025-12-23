Проливни дъждове и тежки наводнения в Калифорния.

Съобщава се за поне един загинал, след като внезапни наводнения заляха град Рединг. Само за уикенда там е паднало количество дъжд, което обикновено е за цял месец.

А в целия щат се очакват още проливни дъждове.

„Заплахата от наводнение е сериозна, затова е важно да започнем подготовката сега”, каза метеорологът на Си Ен Ен Дерек Ван Дам.

Има предупреждения за евакуация и то за райони, които през годината бяха засегнати от тежки пожари.

Междувременно щатски и местни власти напомнят на жителите да бъдат изключително внимателни, докато са зад волана.



Голяма част от Централна Калифорния е под наблюдение за наводнения до петък, като Националната метеорологична служба очаква до 12 сантиметра дъжд в Сиера Невада до средата на седмицата.

Редактор: Ина Григорова