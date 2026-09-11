Снимка: БАБХ
Инспекторите са извършили проверката в обекта в село Кътина след сигнал
Българската агенция по безопасност на храните спря дейността на сладкарски цех в село Кътина, община Нови Искър.
Проверката е извършена от екип на Областната дирекция в София след получен сигнал за нерегламентирано производство.
Снимка: БАБХ
На място инспекторите са установили, че в обекта се произвеждат тулумбички при незадоволителни хигиенни условия. В момента се проверяват и обстоятелствата около регистрацията на самия обект.
Снимка: БАБХ
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Работата на цеха е преустановена незабавно до отстраняване на всички открити нарушения. На собственика е съставен акт за административно нарушение и са издадени задължителни предписания за подобряване на условията.
Снимка: БАБХ
От Агенцията подчертават, че ще продължат да извършват проверки по сигнали на граждани, за да не допускат производството на храни в среда, която не отговаря на изискванията за безопасност.Редактор: Мария Барабашка
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