Българската агенция по безопасност на храните спря дейността на сладкарски цех в село Кътина, община Нови Искър.

Проверката е извършена от екип на Областната дирекция в София след получен сигнал за нерегламентирано производство.

Снимка: БАБХ

На място инспекторите са установили, че в обекта се произвеждат тулумбички при незадоволителни хигиенни условия. В момента се проверяват и обстоятелствата около регистрацията на самия обект.

Снимка: БАБХ

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Работата на цеха е преустановена незабавно до отстраняване на всички открити нарушения. На собственика е съставен акт за административно нарушение и са издадени задължителни предписания за подобряване на условията.

Снимка: БАБХ

От Агенцията подчертават, че ще продължат да извършват проверки по сигнали на граждани, за да не допускат производството на храни в среда, която не отговаря на изискванията за безопасност.

Редактор: Мария Барабашка