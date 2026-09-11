БАБХ спря близо 1,4 тона месо без здравна маркировка и документи за произход. То е било открито при проверка на бус на бул. „Ломско шосе“ в София. Установено е, че месото се превозва в нарушение на изискванията за безопасност и проследимост, посочват от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните.

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При рутинна полицейска проверка на бус с българска регистрация е извършен щателен оглед, при който са открити четвъртини от едър рогат добитък от четири животни, както и субпродукти. Незабавно е уведомена Областната дирекция по безопасност на храните - София-град.

При проверката инспекторите са установили, че месото е без изискуемата здравна маркировка и без документи, удостоверяващи произхода му. Установено е и че превозното средство не е регистрирано за извършване на такъв вид дейност.

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Месото и субпродуктите са насочени за унищожаване по установения ред. На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Редактор: Станимира Шикова