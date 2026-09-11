Палежите на автомобили в столичните квартали „Хиподрума“ и „Лагера“ са били предварително подготвени, а една от основните версии на разследващите е, че целта е била застрахователни компании да бъдат принудени да платят 500 000 евро в криптовалута. Извършителите планирали да заплашат, че ако не получат парите, през определен период ще продължават да палят автомобили в София. Това стана ясно на съвместен брифинг на говорителя на Софийската градска прокуратура Николай Николаев и директора на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

По случая са установени двама мъже. Към момента прокуратурата е събрала достатъчно доказателства за привличането като обвиняем на единия от тях за палеж. Той е задържан за срок до 72 часа, като предстои Софийската градска прокуратура да поиска от съда да го остави за постоянно в ареста.

Задържаха двама за палежите на 10 автомобила в София

Общо при двата пожара са засегнати 13 автомобила - седем са напълно унищожени, а шест са частично обгорели. Колите са произведени между 2005 и 2025 г. Девет от тях са били застраховани, а четири – не. Застрахованите автомобили са били към различни компании.

Версията за изнудване за 500 000 евро

Според прокуратурата събраните до момента материали позволяват да се направи предположение за користен мотив зад палежите. Тази версия обаче тепърва трябва да бъде проверявана и доказвана в хода на разследването.

Разследващите смятат, че след първите палежи извършителите са възнамерявали да поискат 500 000 евро в криптовалута. За целта предварително било подготвено ръкописно писмо до застрахователните компании.

В него се съдържала заплаха, че ако исканата сума не бъде преведена, палежите на автомобили в София ще продължат през определен период - по думите на директора на СДВР става дума за интервал от около 10 дни. Застрахователите били предупреждавани и да не уведомяват полицията за искането.

Писмото обаче така и не стигнало до компаниите. Заради бързите действия на полицията то било открито и иззето преди да бъде изпратено.

Умишлен палеж или инцидент: Свидетели с разказ за изгорелите коли в София

Именно поради това към момента няма повдигнато обвинение за изнудване. „Лицето не е привлечено като обвиняем за изнудване, доколкото доказателствата, които имаме към настоящия момент, сочат, че е имало подготовка към подобно действие, но до реално изнудване не се е стигнало“, уточни Николаев.

13 автомобила са засегнати за минути

Първите сигнали за горящи автомобили са получени на телефон 112 в нощта срещу 9 септември. Между 1:51 и 2:04 часа в СДВР постъпили множество обаждания за пожари в съседните квартали „Хиподрума“ и „Лагера“.

В „Хиподрума“ полицаите установили шест засегнати автомобила - четири били напълно изгорели, а два частично. В „Лагера“ били засегнати още седем коли, от които три напълно унищожени и четири частично.

Според полицията е съществувала реална опасност огънят да се разпространи към още автомобили, жилищни сгради и хора. Пелтеков благодари на пожарникарите за бързата им реакция при двата инцидента.

Деца заснели един от палежите

Важна следа за разследването дошла от непълнолетни, които станали свидетели на един от пожарите и го заснели с мобилните си телефони.

Запалиха десет автомобила в София

Те насочили вниманието на полицаите към автомобил, който се движел подозрително и обикалял района. Колата била открита и спряна, а с двамата души в нея започнала незабавна работа. Впоследствие било установено, че те не са свързани с палежите.

Полицаите попаднали и на друг мъж, в чийто автомобил били намерени туби със запалителна течност. Първоначално това също породило подозрения, но проверката показала, че той не е участвал в палежите. По данни на СДВР мъжът намерил тубите, които действителните извършители били оставили и подготвили за следващи атаки, и ги взел.

Така разследващите стигнали до извода, че са били планирани още палежи, които са предотвратени.

Горивото било подготвено предварително

Разследването установило, че действията не са били спонтанни. По данни на СДВР извършителите предварително се снабдили със запалителна течност, разпределили я в туби и я транспортирали до местата, на които планирали да палят автомобили.

Заради големия брой засегнати коли за изключително кратко време в разследването освен служителите на Шесто районно управление се включили и криминалисти от СДВР.

Само няколко часа по-късно бил установен автомобил, за който полицията събрала данни, че е свързан с извършителите. Разследващите установили кой го е използвал по време на палежите и къде се намира заподозреният. Заради опасения, че може да се укрие, задържането било организирано така, че да го изненада при излизането му от адрес.

Работата с него отвела полицията и до втория заподозрян - мъжът, за когото се предполага, че физически е подпалил автомобилите.

Единият се прибрал в Стара Загора

След палежите предполагаемият физически извършител напуснал София и се прибрал в Стара Загора. СДВР потърсила съдействие от местната областна дирекция на МВР.

Полицаите установили адреса, на който пребивавал мъжът, различен от постоянната му регистрация, и предприели действия по задържането му.

Разследващите открили и велосипед, за който се смята, че е бил използван за придвижване между местата на палежите и впоследствие за оттеглянето на извършителя. Велосипедът е иззет като веществено доказателство.

Полицията: Действал е изключително професионално

Според директора на СДВР начинът, по който са извършени палежите, показва сериозна предварителна подготовка. „Това, което виждаме от камерите за видеонаблюдение, може да кажем, че е изключително професионален начин на действие“, заяви Пелтеков.

По думите му поведението на физическия извършител, изборът на местата и начинът, по който е поставяна запалителната течност, показват добри познания. Разследващите предполагат, че предварително е проучено как автомобилите могат да бъдат подпалени така, че огънят да се разпространи максимално бързо и колите да изгорят, преди пожарникарите да успеят да ги спасят.

Полицията уточни, че предполагаемият физически извършител няма предишни прояви за палежи. Той обаче е криминално проявен за други престъпления, сред които кражби, телефонни измами, лъжесвидетелстване и незаконно преминаване на държавната граница. Има и присъди, включително ефективни наказания лишаване от свобода, които е изтърпял.

Разследващите определят подпалването на автомобилите на 9 септември като първия етап от предполагаемия план. След него е трябвало да бъде изпратено писмото с искането за половин милион евро, а при отказ – атаките да продължат.