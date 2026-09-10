Колите, пламнали в два съседни столични квартала – „Лагера” и „Хиподрума”, вероятно са умишлено запалени. Такова мнение изразиха в ефира на „Здравей, България” свидетели на случилото се. Инцидентът е станал около 02.00 ч. в нощта срещу сряда. Общо 13 автомобила са засегнати от огъня – 10 са напълно изгорели, а други 3 са частично обгорели. От СДВР съобщиха, че случаят се разследва, а щетите са сериозни. На място са пристигнали патрули и пожарни.

„Чух гърмежи, излязох на терасата и видях горящите автомобили. Имало е деца на около 15-16 години, които са снимали подозрителни лица в района, които може би са евентуалните извършители. Видеозаписите от камерите в близост са предадени в полицията”, обясни жителят на квартала Стефан Геков.

Запалиха десет автомобила в София

„Подадох сигнал на 112, защото бях буден и видях дим. Пожарната според мен доста се забави, дойде 20 минути по-късно. Когато звъннах имаше пламнали 1-2 коли, а докато дойдоха вече бяха 5. Кварталът ни е спокоен, затова предполагаме, че става въпрос за умишлен палеж, особено след като имаше пожар в два различни квартала, които са наблизо”, смята Николай Вежаров.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Габриела Павлова