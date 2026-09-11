Съпругата на Николас Мадуро, Силия Флорес, поиска от американски съд да бъде пусната под домашен арест в Манхатън заради влошено сърдечно състояние. В момента тя се намира във федерален арест и очаква началото на съдебния процес срещу нея.

Адвокатите на Флорес заявиха, че здравето ѝ се е влошило сериозно след американската военна операция на 3 януари. Тогава тя и съпругът ѝ бяха задържани в Каракас и отведени в Ню Йорк. Според съдебните документи преди ареста тя е била в добро физическо състояние, но сега приема четири различни медикамента, включително нитроглицерин, заради риск от сърдечен пристъп.

Николас Мадуро и съпругата му от затвор в Ню Йорк: Чувстваме се силни и спокойни

Защитата твърди, че според независими медицински експерти е вероятно Флорес да е получила лек инфаркт на 29 юли, докато е била под стража. Лекарите са препоръчали кардиологична процедура, която може да наложи и допълнителни операции. Според адвокатите условията в центъра за задържане в Бруклин не позволяват подходящо възстановяване.

Защитата предлага 69-годишната Флорес да бъде преместена в жилище в района на съда в Манхатън. При домашен арест тя ще бъде под денонощно въоръжено наблюдение, посещенията ще бъдат ограничени, а разговорите ѝ ще се записват. Към момента съдията все още не се е произнесъл по искането.

Силия Флорес и Николас Мадуро са в американски арест от началото на годината. Двамата отричат обвиненията за участие в заговор за трафик на кокаин към САЩ. Процесът срещу тях е насрочен за юни следващата година.

Редактор: Мария Барабашка