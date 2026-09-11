Общо 13 нелегални мигранти са заловени от турската полиция в Одрин при опит да бъдат прекарани нелегално през границата в каросерията на автомобил пикап.

По информация на сайта "Батъ експрес" войници на турската жандармерия, дежурящи на главен път Д100 край Одрин, поискали да спрат за проверка автомобил, но водачът не спрял на предупреждението и, увеличавайки скоростта, се опитал да избяга. След известна гонитба колата била спряна от екипите.

Спад на нелегалните мигранти през България

В каросерията на колата открили 13 нелегални мигранти, които пътували към границата, за да се прехвърлят нелегално към България. Двама от мигрантите се опитали да избягат, но са били заловени.

Задържан е шофьорът на автомобила, който ще бъде съден за нелегален трафик на хора. При разпита в полицията същият заявил, че не знаел, че вози нелегални мигранти. Казали му, че ще превозва работници.

Нелегалните мигранти са предадени в Центъра за обратно връщане в Одрин. Разследването по случая продължава.

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Междувременно, при операция на турските сили по сигурността срещу нелегалната миграция, проведена в 18 окръга на страната, са били задържани 52 заподозрени за участие в организиране на нелегален трафик на хора през границите, съобщи Хабертюрк, който се позова на съобщение на турското Министерство на вътрешните работи.

Иззети са 131 превозни средства и 20 лодки и двигатели за лодки. 43 от заподозрените са арестувани, а на 9 души са приложени мерки за съдебен контрол.

Редактор: Ивета Костадинова